Tiener krijgt cel en voorwaardelijke jeugd-tbs voor doodsteken Oussama (18)

DEN HAAG - De 15-jarige jongen die in april de 18-jarige Oussama doodstak, moet 10 maanden de cel in en krijgt voorwaardelijke jeugd-tbs opgelegd. Dat heeft de rechter donderdag bepaald.

Oussama werd op 7 april aan het begin van de avond gestoken tijdens een vechtpartij op de Hofzichtlaan, vlakbij station Den Haag Mariahoeve. De twee jongens waren elkaar aangevlogen en de 15-jarige verdachte trok daarbij een mes, naar eigen zeggen alleen om Oussama af te schrikken. Maar die werd door het mes geraakt en overleed Bij de straf heeft de rechter rekening gehouden met de leeftijd van de verdachte en dat bij daders van die leeftijd maximaal één jaar jeugddetentie kan worden opgelegd. Ook is er op gelet dat het slachtoffer zelf de dader aanviel. Maar de rechter vindt dat die zich niet met een mes mocht verdedigen. Er waren andere mogelijkheden, zoals weglopen of om hulp roepen.De voorwaardelijke jeugd-tbs houdt in dat hij tbs krijgt als hij zich in de proeftijd niet aan de voorwaarde houdt. Die voorwaarde is dat hij zich laat behandelen in een gesloten jeugdzorginstelling. De jongen zou een aantal stoornissen hebben die een rol hebben gespeeld.Tot slot moet de jongens de kosten van de begrafenis van Oussama betalen aan de nabestaanden.