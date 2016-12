Vrijdag geen treinstaking, actie verboden door rechter

DEN HAAG - Machinisten en conducteurs mogen vrijdag niet staken. Dat heeft de rechtbank in Breda donderdag besloten in een kort geding dat was aangespannende door de NS, ProRail en Rover. Machinisten van vakbond VVMC wilden vrijdag actie voeren tegen het zogenoemde rondje rond de kerk, het steeds maar weer rijden op vaste trajecten.

De NS wilde met de rechtszaak de staking te voorkomen, omdat reizigers er zeer veel overlast van ervaren. Volgens de rechter is de staking op dit moment nog te vroeg. De vakbond zou in haar brief niet goed duidelijk hebben gemaakt dat er een ultimatum was.



Daarbij is het volgens de rechter niet veilig als vrijdag grote mensenmassa's op de perrons komen te staan. Door evenementen in het hele land is er momenteel niet voldoende politie beschikbaar.



De machinisten mogen op 6 januari wel staken.



