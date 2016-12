Topdrukte bij vleesverwerker in het Westland

Foto: WOS

WESTLAND - Veel mensen hebben hebben met de kerst vleesgerechten op het menu staan. Maar hoe komt veel van dat vlees bij de slagers terecht? Grote kans dat het vlees in het Westland via een verwerker in 's-Gravenzande is gegaan. Het is topdrukte bij het bedrijf met alle bestellingen.







Directeur Bert Roozenboom heeft zelf ook al nagedacht over een kerstmaaltijd. Als hoofdgerecht een stukje rib-eye en als voorgerecht carpaccio, vertelt hij aan mediapartner WOS. En dat haalt hij natuurlijk niet bij de slager, nee, hij heeft alvast een stukje 'vlees van de zaak' apart gelegd.

