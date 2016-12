Jaaroverzicht Team West deel 3: Overvallen, een aanranding en een aanrijding

REGIO - Tijdens de laatste dagen van 2016 blikken we terug op het succesvolle jaar van Team West. Ruim 100 verdachten liepen tegen de lamp nadat ze te zien waren in het opsporingsprogramma op TV West. Kijkers dachten goed mee: zo’n 60 zaken werden mede dankzij hun hulp opgelost. In andere zaken kreeg de politie bruikbare tips die het onderzoek verder hielpen. Bewakingsbeelden werden massaal bekeken op de website en gedeeld op social media.

