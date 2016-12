Feestoutift bij de kringloop: voor een prikkie klaar voor de Kerst

Reshare store Den Haag (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - December is al duur genoeg: er moeten cadeautjes gekocht worden, een kerstdiner worden voorbereid én je wilt er graag feestelijk uitzien. Maar een goede feestoutfit vinden die ook nog eens betaalbaar is soms erg lastig. Niet getreurd! In tweedehandswinkels zijn zat (betaalbare) pareltjes te vinden.

Een voorbeeld van zo'n tweedehandswinkel is de Reshare store in Den Haag van het Leger des Heils. Gedoneerde kleding wordt daar voor een lage prijs verkocht. Een outfit onder de 15 euro vinden is goed te doen en voor ietsje meer heb je er een paar schoenen bij.



'Mensen zien er graag feestelijk uit tijdens de feestdagen. Dat soort kleding wordt erg veel verkocht, als mensen maar weten dat tweedehandswinkels dit ook verkopen', vertelt Peter Tanate, die vrijwilliger is bij de winkel.



Kerst in stijl



Ook de Haagse styliste Angela Koster winkelt graag in tweedehandswinkels: 'Ik vind het zelfs leuker dan normale winkels. De prijzen zijn veel beter en het is des te leuker als je een mooie jurk of een goed boek vindt.'



Je hoeft dus geen tientallen euro's uit te geven om er leuk uit te zien tijdens het kerstdiner. Volgens Koster is het heel makkelijk: 'Het gaat er vooral om dat je iets meer moeite hebt gedaan dan normaal, dan voel je je al snel speciaal tijdens de gourmet.'



Door: Redactie Correctie melden