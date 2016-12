Voortvluchtige Hagenaar (27) aangehouden: heeft nog 3 jaar celstraf open staan

Foto: John van der Tol

DEN HAAG - De Hagenaar die donderdagochtend is aangehouden in een woning aan de Dorpersdreef in Den Haag moet nog een gevangenisstraf van ruim drie jaar uitzitten. Dat meldt de politie. De 27-jarige man werd in 2013 in Spanje veroordeeld voor 1213 dagen celstraf omdat hij xtc-pillen bij zich had. Hij mag de straf in Nederland uitzitten.





Agenten kregen een melding dat de veroordeelde man zich in een bepaald gebied in Den Haag zou bevinden. Na onderzoek bleek de man zich schuil te houden in een woning aan de Dorpersdreef, waar hij is aangehouden. De man zal zijn kerst waarschijnlijk achter de tralies vieren.

