Voorarrest 'valiumverkrachter' Johan S. verlengd

SASSENHEIM - Johan S. uit Sassenheim zit in Spanje nog steeds in voorarrest op verdenking van verkrachting. Dat laat de aanklager in Barcelona weten aan Omroep West. S. - bekend als de 'valiumverkrachter' - is in Nederland eerder veroordeeld voor verkrachting maar probeert sindsdien zijn naam te zuiveren.

S. (35) zit sinds 8 november vast in Barcelona. De aanklager daar laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is. Wanneer besloten wordt of hij vervolgd zal worden, is nog niet bekend.'Zolang het onderzoek loopt, doen wij nog geen verdere mededelingen', zegt een woordvoerder. 'Maar wanneer de kans bestaat dat iemand vlucht of in herhaling valt, is het in Spanje in ieder geval gebruikelijk dat die persoon vast blijft zitten tot het proces.'Gelijktijdig loopt op Malta een rechtszaak tegen de Sassenheimer. Zijn vriendin beschuldigt hem ervan dat hij haar heeft verkracht en 25.000 euro heeft afgetroggeld. S. ontkent dat. In een interview met de Malta Independent, waarin hij herkenbaar in beeld zijn verhaal vertelde, zei hij dat hij erin wordt geluisd 'Ik kreeg een e-mail dat ik haar financiële problemen moest oplossen', aldus de Sassenheimer. 'Ik was verbaasd en heb aanvankelijk niet geantwoord. Toen ik na een paar dagen naar Malta vloog, werd ik bij aankomst op het vliegveld opgepakt.' Hij heeft de rechter inmiddels 1.300 foto's laten zien waaruit moet blijken dat de twee een liefdevolle relatie hadden. 'Ik was heel erg verliefd op haar en ben dat nog steeds. Ik heb haar nooit aangevallen of verkracht, mijn geweten is schoon.' Maar bij de laatste zitting moest S. verstek laten gaan , omdat hij inmiddels in Spanje in de cel zat.Johan S. kwam in april 2006 prominent in het nieuws in Nederland. Het Openbaar Ministerie verspreidde een opsporingsbericht met de naam en foto van de verdachte, een opsporingsmethode die maar zelden wordt ingezet. S. werd gezocht voor een reeks zedenmisdrijven gepleegd in dat voorjaar. Na e-mailcontact tussen de toen 25-jarige verdachte en zijn moeder, kon hij twee maanden later worden opgepakt in Brazilië.Het gerechtshof veroordeelde hem in 2010 tot vijf jaar en acht maanden cel . Fiks lager dan het Openbaar Ministerie had geëist. Maar volgens het hof waren niet alle zaken tegen hem te bewijzen. Hij werd uiteindelijk veroordeeld voor twee verkrachtingen en een aanranding. Dat hij zijn slachtoffers drogeerde, wat hem de bijnaam 'valiumverkrachter' opleverde, viel volgens het hof ook niet te bewijzen. In april van dat jaar kwam hij op vrije voeten. Op een eigen website - die op dit moment uit de lucht is - weerlegt hij de 'urban legends' die volgens hem de rondte doen over hem en zijn zaak.