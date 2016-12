Opnieuw aanhouding na brand in Saffierstraat Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - De politie heeft eerder deze week een tweede verdachte aangehouden naar aanleiding van de brand in een flatwoning aan de Saffierstraat in Alphen aan den Rijn. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De man is een vriend van de bewoner en was op het tijdstip van de brand in de woning aanwezig. Eerder werd al de 32-bewoner aanhouden. De brand ontstond in de nacht van zaterdag op zondag in de keuken van de woning op de tiende verdieping van de flat. De bewoner liep lichte brandwonden op en moest naar het ziekenhuis. Daarna werd hij aangehouden.De politie onderzoekt welke rol de 33-jarige bewoner en zijn vriend hebben gespeeld bij de brand. Een aantal woningen werd ontruimd vanwege rookontwikkeling.