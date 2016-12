Wielrenner Daan Olivier moet wachten op dopingtest voor terugkeer in peloton

Daan Olivier bij de teampresentatie van LottoNL-Jumbo. (Foto: Orange Pictures)

OEGSTGEEST - Daan Olivier maakt komend jaar bij LottoNL-Jumbo zijn rentree in het peloton. De 24-jarige wielrenner uit Oegstgeest moet nog wel geduld opbrengen. Omdat hij in de zomer van 2015 stopte, wordt hij sinds eind oktober pas weer op doping getest. 'Je moet zes maanden van die ''testingpool'' deel uitmaken voordat je weer als professioneel wielrenner in actie mag komen', vertelde Olivier donderdag bij de teampresentatie in Rijswijk.







De regels van de internationale wielrenunie UCI staan een snelle comeback niet toe. 'Ik ga de komende maanden heel hard werken om eind april in vorm te zijn', aldus Olivier, die bij zijn nieuwe ploeg wordt gezien als een talentvol klimmer.





LEES OOK: Wielrenner Daan Olivier maakt comeback bij Team Lotto-Jumbo

Olivier kreeg al vroeg in zijn loopbaan te maken met overtraindheid en leverde in juli 2015 uiteindelijk zijn contract in bij Giant-Alpecin om weer te gaan studeren. Anderhalf jaar later staat hij te trappelen om weer te koersen.De regels van de internationale wielrenunie UCI staan een snelle comeback niet toe. 'Ik ga de komende maanden heel hard werken om eind april in vorm te zijn', aldus Olivier, die bij zijn nieuwe ploeg wordt gezien als een talentvol klimmer.

Door: Redactie Correctie melden