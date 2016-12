Bewoners ontruimde flat Leidschendam vanavond weer naar huis

(Foto: Regio15)

LEIDSCHENDAM - De vijftien bewoners van een flat aan de Burgemeester Velthuijsenlaan in Leidschendam kunnen vanavond terug naar huis. De groep moest in de nacht van woensdag op donderdag de flat verlaten omdat er in een van de woningen een aantal vaten met chemicaliën werden aangetroffen.





Volgens de woordvoerder worden donderdag aan het begin van de avond nog een aantal metingen gedaan om te kijken of alles veilig is. De bewoners kunnen daarna weer naar huis.



De vaten zijn donderdagmiddag door de brandweer en de politie weggehaald uit de woning. Volgens politiewoordvoerder Cor Spruijt gebeurde dat heel voorzichtig. 'We gaan nog onderzoeken wat precies de inhoud van de vaten is. Wel gaan we ervan uit dat de inhoud gebruikt kan worden bij het vervaardigen van chemische drugs', aldus Spruijt.Volgens de woordvoerder worden donderdag aan het begin van de avond nog een aantal metingen gedaan om te kijken of alles veilig is. De bewoners kunnen daarna weer naar huis.

