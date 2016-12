Honderden Haagse ouderen schuiven aan bij kerstdiner in Schilderswijk

DEN HAAG - In sportcentrum de Houtzagerij in Den Haag zijn donderdagmiddag honderden Haagse ouderen aangeschoven bij een speciaal kerstdiner. De hele sporthal stond vol met net gedekte tafels. Het grote kersdiner is bedoeld om Haagse ouderen een echt kerstgevoel te geven.







In lange rijen namen de ouderen plaats voor het kerstdiner. De aankleding en de lekkernijen waren voor een deel gemaakt door van Resto VanHarte, een speciaal restaurant voor en door de wijk. In totaal prikten duizend ouderen waaronder een aantal vrijwilligers een vorkje mee van het gigantische diner.

