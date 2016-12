IN BEELD: Lichtjes op het Plein in Den Haag ontstoken

DEN HAAG - De lichtjes op het Plein in Den Haag zijn donderdagavond officieel ontstoken in bijzijn van wethouders Boudewijn Revis en Karsten Klein.

Het Plein werd eigenlijk vorige week maandag al verlicht, maar vandaag was de officiële onthulling van de lichtjes. Ook in attractiepark Madurodam gaan de lichtjes aan deze week, zes dagen lang kunnen bezoekers 's avonds de 50 duizend lichtjes in het winterdecor bewonderen.