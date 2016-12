Politie vindt 60 kilo aan illegale knallers in Noordwijk

NOORDWIJK - Een 23-jarige man uit Noordwijk is woensdagavond opgepakt voor het hebben en verkopen van zwaar vuurwerk. Dat meldt de politie donderdag. In een woning aan de Alk in Noordwijk werd vervolgens 60 kilo illegaal vuurwerk gevonden.

Eerder die avond raakte een 22-jarige man gewond aan zijn hand bij het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk op de Nachtegaalslaan in Noordwijk. De man had een grote zak met knallers bij zich.Na de aanhouding viel de politie de woning aan de Alk binnen. Daar werden onder meer mortieren en Cobra's gevonden. De 23-jarige man werd in het huis opgepakt.Het is deze maand weer flink raak in de regio met illegaal vuurwerk. Zo werden er in een huis nabij het Haagse Zuiderpark 279 cobra's, 240 vinders en zeshonderd nitraten gevonden. Een omvangrijk vuurwerkonderzoek leverde onder meer 63 kilo mortierbommen in de slaapkamer van een 18-jarige Nieuwerkerker én zes aanhoudingen in de omgeving van Gouda op.Daar zijn deze week nog twee grote buiten bijgekomen. Dinsdag werd een Hagenaar aangehouden die rondreed in een busje met zevenhonderd kilo illegaal vuurwerk . Daar kwam woensdagochtend nog bij dat de politie aan de Schiermonnikoogsestraat in Den Haag niet alleen zeshonderd nitraten en 26 mortieren , maar ook een nepwapen en harddrugs aantrof.