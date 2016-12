Unicum in Den Haag met dubbel volleybaltoernooi

DEN HAAG - Den Haag organiseert in juni 2017 twee volleybalevenementen tegelijk. Zowel de beachvolleyballers als de zaalvolleyballers zijn tussen 15 en 18 juni actief op de gloednieuwe sportcampus in het Zuiderpark, waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd. Buiten verrijst een tijdelijk stadion waarin een toernooi uit de World Tour wordt gespeeld. Binnen spelen de Nederlandse volleyballers in de World League tegen Zuid-Korea, Slowakije en Tsjechië.





Bij nader inzien is echter besloten het World Tour-evenement naar juni te verplaatsen en te combineren met de World League volleybal. In 2018 en 2019 wordt in het Zuiderpark wel een indoor-beachvolleybaltoernooi uit de World Tour gehouden.



