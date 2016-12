Gelakte nagels kleuren Binnenhof voor Glazen Huis-actie van ernstig zieke Tijn (6)

DEN HAAG - Een inzamelingsactie van de ongeneeslijk zieke Tijn heeft niet alleen al ruim 900.000 euro opgeleverd voor 3FM Serious Request. Ook op het Binnenhof in Den Haag barstte het donderdag van de gelakte nagels voor het goede doel. Zo hebben politici als Geert Wilders (PVV), minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (PvdA), Jesse Klaver (GroenLinks), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren), Tunahan Kuzu (DENK) en Kees Verhoeven (D66) zich aangesloten bij de actie.

Het zesjarige jongetje Tijn meldde zich woensdag met zijn actie 'Lak-aan' bij het Glazen Huis in Breda en inmiddels is heel Nederland aan het nagels lakken geslagen. De teller van de opbrengst, waarvan het streefbedrag op 100 euro stond, loopt nog altijd snel op. De teller stond om 17.37 uur op exact 700.000 euro.Tijn heeft hersenstamkanker (DIPG), een zeldzame ziekte die jaarlijks bij vijftien tot twintig kinderen wordt vastgesteld. Genezing is uitgesloten. Donderdag kwam Tijn opnieuw naar het Glazen Huis, waar dj's Domien Verschuuren en Frank van der Lende zes dagen lang non-stop radio en tv maken zonder dat ze daarbij eten. Daar kreeg hij de ambtsketen omgehangen van burgemeester Paul Depla van Breda. Die heeft hem voor een dag benoemd tot baas van de stad.Veel bekende Nederlanders lieten de afgelopen dagen hun nagels lakken voor de actie van Tijn, zoals bioloog Freek Vonk (universiteit Leiden) en oud-schaatser Mark Tuitert uit Hoogmade. De bijzondere actie is ook niet onopgemerkt gebleven in het buitenland. Zo schreven onder meer Turkse media over de nagels lakkende Tijn. De steun van het jongetje is zeer welkom. Tot nu toe zijn tussenstanden van Serious Request een stuk lager dan vorig jaar. Woensdag was ruim 1,8 miljoen euro opgehaald tegen een kleine 3,3 miljoen op de derde dag vorig jaar.3FM maakte donderdag het programma bekend van de slotavond van Serious Request komende zaterdag. Vanaf 16.00 uur zijn er optredens van onder anderen Lucas Hamming, Douwe Bob, Jett Rebel en Rondé op het Chasséveld in Breda. De twee dj's verlaten het Glazen Huis rond de klok van 21.00 uur, waarop het eindbedrag van de actie wordt bekendgemaakt. De opbrengst is dit jaar bedoeld voor kinderen die sterven aan longontsteking.De trofee voor Politicus van het Jaar van de Parlementaire Persvereniging (PPV) is verkocht voor 1175 euro. Omdat de trofee wegens een tekort aan stemmen van de aangesloten journalisten dit jaar niet werd uitgereikt, besloot de PPV die te veilen voor het goede doel. De opbrengst gaat naar Serious Request.Journalist Joost Vullings van de NOS nam de afgelopen dagen biedingen in ontvangst op Twitter. Onder anderen SGP-voorlichter Menno de Bruyne deed een verwoede poging de prijs in de wacht te slepen, maar uiteindelijk ging een anonieme bieder donderdag met de trofee aan de haal.