Platina Notekraker voor Haagse zangeres Jerney Kaagman

Den Haag - Jerney Kaagman (69) uit Den Haag is onderscheiden met de Hans Kosterman Prijs, voorheen de Platina Notekraker. Ze krijgt de prijs namens rechtenorganisaties Sena en NORMA voor haar verdiensten op het gebied van auteursrechten van muzikanten.

De voormalig zangeres van de band Earth & Fire is de tweede persoon die de Hans Kosterman Prijs in ontvangst mag nemen. Kosterman (1945-2015) was jurist, muzikant, tekstschrijver en bestuurder bij diverse belangenorganisaties en kreeg in 2014 de eerste Platina Notekraker. Als eerbetoon draagt de prijs sindsdien zijn naam.Kaagman heeft zich eerst als voorzitter en medeoprichter van belangenorganisatie BV Pop hard gemaakt voor de belangen van artiesten. Van 2000 tot 2009 was zij actief als directeur van Stichting Conamus (nu Buma Cultuur). Daarnaast vervulde zij tal van bestuursfuncties in de wereld van auteursrechten.Kaagman, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, ontving de prijs bij haar thuis uit handen van Henk Westbroek. Ze vertelde hem over haar gezondheid, die ze momenteel stabiel noemt. 'De ene dag gaat het goed, de andere dag niet goed', zei ze, zo was te zien in RTL Boulevard.De prijs bestaat uit een speldje in de vorm van een notekraker en een geldbedrag van 5000 euro, dat de winnares stort in de Jerney Kaagman Foundation. Kaagman: 'De beschaving van een land begint met de erkenning en waardering van het intellectueel eigendom. Dit is mijns inziens des te meer waar omdat wij thans te maken hebben met een informatiemaatschappij en een wereldwijde informatie economie.'