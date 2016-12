Jonge journalist Mohammed uit Leiden ziet wens in vervulling gaan: interview met Ali B

LEIDEN - Mohammed Mkadmi uit Leiden is druk met zijn documentaire over de vraag wat je kan bereiken als Nederlander met een Marokkaanse achtergrond. De 10-jarige jongen kwam een half jaar geleden in het nieuws toen hij zich hardop afvroeg: 'kan ik wel journalist worden?' Hij werd overstelpt met reacties, en mocht bij veel mensen langs komen om ze te interviewen.

Mohammed kreeg reacties van onder meer Hans Laroes, de hoofdredacteur van het NOS-Journaal, schrijver Abdelkader Benali en burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. Deze week kwam zijn grootste wens uit: hij mocht langs bij zanger Ali B. 'Ik wil dat als je over dertig jaar bij me langskomt, dat je dan zegt: weet je nog Ali, wat je toen tegen me gezegd hebt, ben ik nooit meer vergeten,' zo zegt Ali B. tegen de jonge journalist in spe Het werk aan zijn interviewreeks heeft ook een leuk bij-effect: hij is ineens een populaire jongen in de klas. 'Eh, nou... ongeveer,' zegt hij met een bescheiden lachje. Mohammed is nog lang niet klaar met zijn documentaire. Voor de zomer moet die wel af zijn, en te zien zijn op internet. Maar daarmee is het voor Mohammed nog niet voorbij: 'Na de zomer gaan we ook weer verder.'