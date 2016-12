Voetbalvrienden van doodzieke Marvin zamelen geld in voor behandeling

LEIDSCHENDAM - De talentvolle Marvin Pieneman (26) had een mooie voetbalcarrière voor zich. Zes jaar geleden kwam hij bij SEV in Leidschendam spelen. Het eerste elftal van zijn club promoveerde naar de tweede klasse en hij werd uitgeroepen tot speler van het jaar. Maar toen sloeg het noodlot toe: Marvin sukkelde met zijn gezondheid en bij hem werd MS geconstateerd.

Een zeer agressieve vorm van de zenuwaandoening die zelden voorkomt. Dat wat hij het liefste doet, namelijk voetballen, kan hij niet meer. Marvin komt in de medische mallemolen terecht, met eindeloos veel onderzoeken en artsen die van alles proberen. Er is nu nog één kansrijk alternatief: stamceltransplantatie in Mexico. Kosten: circa 70.000 euro.De voetbalvrienden Marvin zijn een inzamelingsactie begonnen om die 70.000 euro bij elkaar te brengen. Afgelopen weekend hebben ze geld ingezameld in de vorm van veilingen en een voetbaltoernooi. Inmiddels staat de teller op 60.000 euro en komen ze dus nog een kleine 10.000 euro tekort 'Ik weet zeker dat het gaat lukken', zegt de doodziek Marvin. 'Als alles goed gaat, dan vertrek ik in februari om deze riskante stamceltransplantatie te ondergaan.'