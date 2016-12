Grote drugsvangst in Bollenstreek en Leiden: 4 aanhoudingen, meerdere wietplantages opgerold

REGIO - Bij een grote drugsactie heeft de politie dinsdag vier verdachten aangehouden in de Bollenstreek en Leiden. Ook werden er in de meerdere hennepkwekerijen opgerold.

In een woning aan de Zonnebloemstraat in Katwijk werden 127 wietplanten gevonden. Een 31-jarige man uit het dorp is aangehouden. Op de Willem de Zwijgerlaan in Leiden werd een dertigjarige Leidenaar aangehouden. In de woning was cocaine en een halve kilo aan henneptoppen gevonden.In Noordwijkerhout was het raak in een woning aan de Pletterij. Daar werden zestien zakken met wiet gevonden; een 65-jarige man uit Sassenheim is gearresteerd. In Rijnsburg werd op het Seringenplantsoen een kwekerij met 35 stekken en een halve kilo henneptoppen aangetroffen. Een 43-jarige man uit Rijnsburg is opgepakt.Op de Kanaalstraat in Rijnsburg werd ook nog een plantage ontdekt op de zolder van een woning. Maar liefst 270 hennepplanten haalde de politie daar weg. Er was niemand in de woning aanwezig.