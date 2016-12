Drie auto's uitgebrand in Haagse wijk Houtwijk

(Foto: Jens van Pieterson)

DEN HAAG - In de Haagse wijk Houtwijk zijn in de nacht van donderdag op vrijdag drie auto's in vlammen opgegaan. Dat twittert de politie.

















De auto's stonden geparkeerd op de Jan Bronnerkade. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting. Mensen die iets gezien hebben, wordt gevraagd zich te melden.