Verlengde A4 zorgt voor toename filedruk rond Den Haag

Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Het verlengen van de A4 door Midden-Delfland heeft gezorgd voor een toename van het aantal files rond Den Haag. Dat schrijft het AD. De filedruk is met 60 procent toegenomen.

Het AD baseert zich op cijfers van de Verkeersinformatiedienst (VID). Rijkswaterstaat zegt te onderzoeken of er maatregelen kunnen worden genomen. De VID meldt ook dat we in 2017 weer langer in de file zullen staan. Niet alleen neemt het aantal opstoppingen in 2017 verder toe, ook zullen de ochtend- en avondspits veel langer gaan duren.



Het afgelopen jaar steeg de filedruk met 10 procent, nadat die in 2015 ook al was toegenomen met 23 procent.