Fietsster geschept door auto op Einsteinweg Leiden

Het ongeluk op de Einsteinweg in Leiden. Foto: AS Media

LEIDEN - Een fietsster is vrijdagochtend op de Einsteinweg in Leiden geschept door een automobilist. Ze raakte gewond en is volgens de politie met een ambulance naar het LUMC gebracht.





Volgens ooggetuigen is de kruising waar het ongeluk gebeurde 's ochtends heel druk. Ze denken dat de automobilist de fietsster over het hoofd heeft gezien.



