Koopzondagen Haagse markt geen succes

DEN HAAG - De proef met koopzondagen op de Haagse markt is geen succes geweest. Dat blijkt uit een evaluatie van de gemeente Den Haag. De meeste marktondernemers zijn ontevreden en ook omwonenden hebben geklaagd over de drie koopzondagen.

Afgelopen zomer is de Haagse markt open geweest op 31 juli, 28 augustus en 25 september. Het was een proef om te kijken of koopzondagen de markt aantrekkelijker zouden maken. Maar veel ondernemers zijn negatief . Slechts een kleine groep zegt een goede omzet te hebben gehaald. Uit een enquête van de Coöperatie Haagse markt blijkt dat 24 procent van de ondernemers alleen een nieuwe koopzondag zou willen als hier geen extra kosten aan zijn verbonden. Moeten er wel kosten gemaakt worden dan wil nog maar 3 procent deelnemen.Ook omwonenden zijn ontevreden. Vanuit de buurt is een aantal klachten gekomen over de communicatie door de marktondernemers en over de zondagsopenstelling zelf. De klagers willen geen koopzondag omdat de zondag de enige relatief rustige dag is in de buurt.Het enige lichtpuntje zijn de bezoekers. Het waren er minder dan vooraf was verwacht maar het ging wel om extra klanten. De klanten op zondag waren andere bezoekers dan de bezoekers die de rest van de week komen. Er is dus geen sprake van verdringing van klanten op andere dagen. De bezoekersaantallen bedroegen ongeveer de helft van het gemiddeld aantal bezoekers op de maandag.Of er nieuwe koopzondagen komen, laat de gemeente over aan de marktondernemers zelf. 'Mocht bij de ondernemers weer de behoefte ontstaan om een zondagsopenstelling te organiseren, zullen de uitkomsten van deze pilot nadrukkelijk worden betrokken in het plan van aanpak', schrijft wethouder Boudewijn Revis in een brief aan de gemeenteraad.