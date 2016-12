Kerstbomenasiel in Leiden weer open

DEN HAAG - Het Vrij Groen Kerstbomenasiel in Leiden opent vanaf 4 januari weer de deuren voor nieuwe asielbomen. Mensen die een kerstboom mét kluit hebben gekocht, kunnen de boom, tegen een kleine vergoeding, een jaar lang stallen bij het asiel en met Kerst 2017 weer ophalen.

Het is inmiddels het vijfde jaar dat hetonderdak biedt aan kerstbomen. Voorheen was het asiel gevestigd op een bouwkavel aan de Rhijnhofweg in Oegstgeest, maar een verhuizing naar een nieuwe plek bleek noodzakelijk.Vanaf 4 januari is dede plek waar kerstbomen kunnen worden ondergebracht. Dat kan op alle woensdagen en zaterdagen - tussen 13.30 en 16.00 uur - in de maand januari.