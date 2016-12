Boete niet betaald? Dikke kans dat de politie met de feestdagen op je stoep staat

DEN HAAG - De politie stuurt zo vlak voor Kerst extra agenten op pad om achterstallige boetes te innen. Wie niet kan betalen wordt meegenomen naar het politiebureau. Boetes innen gebeurt traditiegetrouw in vakantieperiodes, omdat mensen dan vaak thuis zijn.

Het gaat echt alleen om notoire wanbetalers, zegt politiewoordvoerder Cor Spruijt. 'Het is niet zo dat we iemand gaan achtervolgen die door het rode licht rijdt, één keer een aanmaning krijgt en niet op tijd betaalt. Het zijn echt de mensen die meerdere keren aanmaningen hebben gekregen, waarbij het geldbedrag aardig is opgelopen.'De politie is deze week met ongeveer dertig agenten op pad om te kijken of ze zo voor het einde van het jaar nog wat boetes kunnen innen. Ze hebben een paar honderd adressen te bezoeken.Het komt in vakantietijd ook voor dat mensen zichzelf komen melden op het politiebureau. Vaak willen ze dan voorkomen dat ze vlak voor een trip in de cel terecht komen, zegt Spruijt. 'Bijvoorbeeld als ze willen afreizen naar de wintersport. Dan nemen ze niet het risico om op Schiphol aangehouden te worden en melden ze zich massaal op politiebureaus.'Vooralsnog blijft de politie niet wachten tot mensen langskomen op het bureau en gaan de agenten zelf op pad. Spruijt: 'En als mensen vandaag niet thuis zijn: ze blijven op de lijst staan, dus we zullen ze zeker weer een keer tegenkomen.'