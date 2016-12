Overval Zeeman in Rijswijk; politie vangt overvaller op bij de deur

Foto: Vincent Veenman

RIJSWIJK - De Zeeman in de Herenstraat in Rijswijk is vrijdagochtend overvallen. De overvaller liep bij het verlaten van de winkel direct in de handen van de politie. Dat meldt een woordvoerder van de politie aan Omroep West.









De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. Of de man iets had buitgemaakt is onduidelijk.

Door: Redactie Correctie melden