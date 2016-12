ADO eist ruim 2,3 miljoen van Wang, blijkt uit dagvaarding

DEN HAAG - ADO Den Haag eist 2.347.496 euro van grootaandeelhouder Wang Hui. De profclub en de Chinees staan komende woensdag bij de Haagse rechtbank tegenover elkaar in een door ADO aangespannen kort geding. De eredivisionist heeft dat geld snel nodig om het voortbestaan van de club niet in gevaar te brengen.

Uit de dagvaarding blijkt dat Wangs bedrijf United Vansen op 28 augustus 2015 een storting van 3.728.000 heeft toegezegd aan ADO Den Haag om extra investeringen te doen. Hierbij ging het om investeringen in het stadion en meerjarige verplichtingen aan nieuwe spelers (transferkosten en salarissen).United Vansen en ADO Den Haag kwamen hierbij expliciet een betaalschema overeen: op 30 september 2015 731.000 euro, op 30 november 2015 1.183.000 en op 30 december 2015 1.814.000.United Vansen haalde uiteindelijk geen één van de gestelde deadlines en maakte op 1 april 2016 een bedrag van 1.988.039 over. Het lange wachten resulteerde in een hoger bedrag vanwege de rente.Op dit moment heeft ADO, zo meent de club, nog een bedrag van 2.347.496 euro tegoed. Dat bedrag wil ADO Den Haag aankomende woensdag middels het kort geding vorderen.ADO en Wang stonden vorige week ook al tegenover elkaar in de rechtbank. De club wilde de grootaandeelhouder buitenspel zetten omdat het voortbestaan van ADO in gevaar is. De ondernemingskamer besloot Wang tijdelijk te schorsen als voorzitter van de raad van commissarissen (rvc). Ook moest de Chinees zijn aandelen tijdelijk overdragen aan een onafhankelijke beheerder.Topondernemer Ben Knüppe is aangesteld als tijdelijk voorzitter van de rvc . De aandelen van Wang zijn voorlopig ondergebracht bij advocaat Job van der Have.