NVWA: Uitslag vogelgriepvariant bij bedrijf in Stolwijk vrijdagmiddag bekend

DEN HAAG - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maakt in de loop van vrijdagmiddag bekend welke variant van vogelgriep bij de Stolwijkse dierenhandelaar Hoogendoorn is aangetroffen. Als het om de H5N8-variant gaat, is deze niet alleen zeer besmettelijk en dodelijk voor pluimvee, maar ook besmettelijk voor mensen. Die gaan er doorgaans niet dood aan maar krijgen griepklachten.

Bij de dierenhandel werd donderdagochtend vogelgriep geconstateerd. De 6.000 stuks pluimvee werden die dag meteen geruimd . Vrijdag wordt het bedrijf volledig ontsmet. Ook wordt al het voer van de dierenhandel opgeruimd, aldus een woordvoerder.Bij een ander pluimveebedrijf in Stolwijk zijn monsters genomen om te kijken of daar ook vogelgriep is uitgebroken . De uitslag hiervan wordt vrijdag of zaterdag bekend.Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken kondigde per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven in een zone van tien kilometer rond het bedrijf in Stolwijk. Het vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Alle huidige landelijke maatregelen blijven onverkort van kracht, aldus het ministerie.In 2014 was er in Nederland ook een uitbraak van vogelriep. Onder meer bedrijven in Ter Aar, Langeraar en Hekendorp werden toen getroffen.Bij een uitbraak worden besmetten bedrijven geruimd en er worden onder meer vervoersverboden ingesteld om verspreiding van het virus te voorkomen.