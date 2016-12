Nieuwe vergunning voor 35 strandhuisjes op Kijkduin ondanks uitspraak rechter

DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft toch weer nieuwe vergunningen verstrekt voor 35 strandhuisjes op Kijkduin. Dat blijkt uit een brief van wethouder Boudewijn Revis aan de commissie Leefomgeving. De oude vergunningen werden in november door de rechter vernietigd nadat een zeilvereniging bezwaar had gemaakt.

Sailcenter107 stapte begin 2016 al naar de rechter om de strandhuisjes tegen te houden. De zeilclub huurt al jaren op Kijkduin een stuk strand van de gemeente. Het is een laad- en losplek voor de vijftig catamarans die er gestald staan en er wordt gerecreëerd door zeilers, kitesurfers en andere watersporters. De zeilvereniging vindt dat de huisjes te dicht op hun stuk strand staan, waardoor de veiligheid in het geding komt.Ondanks de lopende rechtszaak besloot één van de exploitanten van de strandhuisjes, stichting Leef met de Zee, afgelopen zomer toch twintig huisjes neer te zetten. Dat kon ook, omdat de vergunning in afwachting van de uitspraak geldig bleef. Strandtenteigenaar John Roos, die ook twintig huisjes wilde bouwen, besloot de rechtszaak af te wachten De rechter gaf de Sailcenter107 begin november gelijk en vernietigde de door de gemeente afgegeven vergunningen aan de twee exploitanten. De gemeente heeft besloten om samen met de twee ondernemers in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak. Omdat deze procedure lang kan duren, is meteen ook een voorlopige voorziening aangevraagd.Daarnaast hebben de twee exploitanten een nieuwe vergunning aangevraagd voor komend seizoen en die zijn inmiddels ook door de gemeente verstrekt. Stichting Leef met de Zee wil weer twintig huisjes op dezelfde plek als afgelopen zomer neerzetten. John Roos heeft een vergunning voor vijftien huisjes, die verder komen af te staan van Sailcenter107.De gemeente rechtvaardigt het afgeven van nieuwe vergunningen met het feit dat de strandhuisjes door de gemeenteraad tot twee keer toe zijn geakkoordeerd. Ook liep de verhuur afgelopen zomer volgens de gemeente storm en was er geen onvrede. 'Afgelopen seizoen hebben zich, voor zover mij bekend, geen incidenten of klachten voorgedaan die samenhangen met het gebruik van de strandhuisjes', schrijft Revis in zijn brief aan de commissie Leefomgeving.Revis denkt bovendien in hoger beroep een stevige zaak te hebben. 'We zouden niet in hoger beroep gaan als we niet denken dat we tot een andere uitspraak gaan komen', aldus de woordvoerder van de wethouder. Verder wil de gemeente geen details over het hoger beroep kwijt, zolang de zaak nog onder de rechter is.Inmiddels heeft zich nog een partij in de strandhuisjeszaak gemengd: het samenwerkingsverband Bescherm de Kust. Die wil dat de gemeenteraad het college terugfluit, anders stappen ze ook naar de rechter. De milieuclubs vinden dat de gemeente compleet voorbij gaat aan de publieke discussie over bouwen aan de kust, het Nationaal Kustpact en aan de aangescherpte provinciale regels om stranden vrij te houden van bebouwing.De gemeente ontkent dit en zegt dat er op andere plekken weer meer ruimte is ingepland voor de natuur. De coalitie Bescherm de Kust bestaat onder meer uit Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Zuid-Hollands Landschap en Stichting Duinbehoud.GroenLinks, de Haagse Stadspartij en Partij voor de Dieren hebben naar aanleiding van de brief van Revis vragen gesteld aan het college.De partijen willen weten waarom voorbij wordt gegaan aan de bezwaren van de rechter, maar ook aan de landelijke aangescherpte regels voor kustbebouwing.