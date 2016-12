Kwestie illegale parkeerplaatsen Museum Voorlinden Wassenaar nog onbeslist

Museum Voorlinden | Foto: Facebook

WASSENAAR - Museum Voorlinden in Wassenaar verwacht dat het nog een paar maanden gaat duren voor er uitsluitsel komt over de 270 illegale parkeerplaatsen op het museumterrein. Die zijn vlak voor de opening van het museum in september aangelegd, maar er was toen nog geen vergunning voor aangevraagd.

