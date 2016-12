Twee jaar cel geëist tegen automobilist die vluchtte op A12 bij Zoetermeer

DEN HAAG - Tegen de 34-jarige Gouwenaar die op een zondagochtend in september in Zoetermeer aan de politie probeerde te ontsnappen, is vrijdag twee jaar celstraf geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie (OM) een rijverbod van vier jaar. De Gouwenaar werd na een achtervolging aangehouden. Daarbij raakte een agent gewond, ook loste de politie een waarschuwingsschot.

Twee betrokken agenten waren vrijdag bij de zitting aanwezig. Beiden deden hun verhaal in een zogenoemde slachtofferverklaring. Als het gaat over hun familie houden ze het allebei niet droog. 'Ik heb mijn kinderen uit moeten leggen dat papa gewond is geraakt', zegt de agent die een scheurtje in zijn meniscus en zwaargekneusde knie opliep.De ander snapt niet hoe je op iemand in kunt rijden. 'Wat bezielt zo iemand en hoe kan je?' De verdachte zegt dat hij het 'heel erg vindt'. En dat hij spijt heeft.De 34-jarige Gouwenaar vertrok in de vroege ochtend van zondag 11 september na een avondje stappen in club Cobra in Zoetermeer met drie vrouwen in de grijze Volkswagen Polo van een vriendin. Eén van de vrouwen had ruzie gehad bij de club. Volgens de verdachte wilde hij de ruzie sussen en is hij op aandringen van de uitsmijters ingestapt en weggereden. Hij gaf toe dat hij die avond zo'n vijf 'baco's' op had.Even daarna werd de auto door de politie aan de kant gezet voor een alcoholcontrole. Toen agenten om zijn rijbewijs vroegen, besloot de Gouwenaar er vandoor te gaan. Volgens het OM probeerde de man daarbij bewust een agente aan te rijden. Via het Maximaplein en de Oostweg reed de Gouwenaar naar de A12. Hij reed met een te hoge snelheid drie keer door rood licht. De passagiers stonden doodsangsten uit. Een van hen belde met een vriendin en zei dat ze bang was dat ze dood zou gaan.Op de A12 besloot hij plotseling te stoppen. Want er zaten 'onschuldige mensen' in de auto, is zijn verklaring. Toen hij remde, kwam de Polo in botsing met de politieauto. De Gouwenaar ging er te voet vandoor. Er werd een waarschuwingsschot gelost . Uiteindelijk vonden agenten de man in een sloot.Tijdens de zitting zijn OM en advocaat het niet eens wie nou wie heeft aangereden. Voor het Openbaar Ministerie staat het vast. De man heeft geprobeerd een agente aan te rijden en is daarna op de vlucht geslagen voor de politie. 'Iedereen, inclusief verdachte, mag van geluk spreken dat het zo is afgelopen en dat heeft niet aan hem gelegen', vindt de officier van justitie.Zijn eerdere veroordelingen en zijn gedrag na zijn arrestatie dragen er volgens de officier van justitie aan bij dat het OM twee jaar cel eist. De advocaat van de verdachte noemde de eis 'buitenproportioneel'. Hij wil een werkstraf zodat de verdachte 'aan een toekomst kan werken'. De rechter doet op 6 januari uitspraak.