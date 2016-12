Parkeergarage onder Haags Tournooiveld geopend, complexe klus geklaard

DEN HAAG - De parkeergarage onder het Tournooiveld in de Haagse binnenstad is vrijdag geopend. Parkeergarage Museumkwartier heeft plek voor 320 auto's, verdeeld over drie lagen. De omwonenden en de ondernemers zijn blij dat de garage gebruikt kan worden. Maar, 'het was een complexe zaak om alles voor elkaar te krijgen', zegt Johan Tol, directeur van Interparking.

Het plan voor een ondergrondse parkeergarage ontstond nadat de gemeente had besloten om parkeerplekken op het Lange Voorhout weg te halen om het gebied aantrekkelijker te maken. Ter compensatie is de parkeergarage aangelegd.De bouw van de garage is in de zomer van 2015 begonnen en vanwege het werk zijn het Tournooiveld en het gebied rondom het Lange Voorhout lange tijd slecht bereikbaar geweest. En dat probleem is nog steeds niet verdwenen want de garage moet op een aantal punten nog afgewerkt worden. Het bouwterrein is dus nog altijd afgezet.Maar de buurt is blij met de garage, zegt Theo Heere van Buurtschap Centrum 2005. 'Het is heel bijzonder dat ik nu met de auto de garage in kan rijden', zegt Heere. 'De bewoners zijn blij en de ondernemers zijn blij. Vooral de ondernemers die veel geleden hebben door de slechte bereikbaarheid. Dat wordt nu goedgemaakt door het gemak dat ze hebben van deze garage die vlak voor hun deur ligt.'Johan Tol van Interparking erkent dat de bouw van de parkeergarage wat 'voeten in de aarde heeft gehad'. 'Het heeft heel veel energie gekost om op deze beperkte plek, middenin de stad een mooie garage aan te leggen', legt hij uit. 'Er is slechts een beperkte ruimte van de wand van de garage tot de bestaande bomen en van de wand tot de bestaande gevels. Daarnaast moet het verkeer omgeleid worden maar moeten tegelijkertijd de hulpdiensten over het bouwterrein kunnen rijden. Dat maakt het een complexe zaak.'Ook wethouder Boudewijn Revis (VVD) heeft ondervonden dat het geen sinecure is om in het centrum een parkeergarage te bouwen. Hij moest de gemeenteraad in een spoeddebat uitleg geven over de kap van vijf kastanjes en drie lindes . Ook raakte een aantal andere bomen onherstelbaar beschadigd.Revis: 'Technisch gezien is het een hele lastige klus want je hebt hier een monumentale bomenrij en monumentale gebouwen. Het was een lastig traject en we hebben op veel momenten moeten puzzelen en samenwerken maar ook moeten doorzetten om het voor elkaar te krijgen. Ik ben opgelucht dat dit nu helemaal gelukt is en wij deze mooie garage ervoor hebben gekregen.'