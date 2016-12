Overname zwembad Kerkpolder in Delft bijna rond

DELFT - Het moment dat zwembad Kerkpolder in Delft zelfstandig wordt, komt steeds dichterbij, zegt de gemeente. Deze week besloot de gemeenteraad om het zwembad over te dragen aan Sportfondsen Delft.

De overdracht is nog niet helemaal rond, er moet nog over geldzaken gesproken worden in de gemeenteraad. De gemeente verwacht de zaak in februari af te ronden. Als alles gaat volgens plan, mag Sportfondsen Delft in maart volgend jaar aan de slag met het zwembad.Medewerkers die nu in dienst zijn, gaan mee naar de nieuwe organisatie. Het personeel ligt in de clinch met de gemeente , vanwege het sociaal plan. De onderhandelingen daarover lopen nog, laat het zwembad weten.