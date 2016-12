Leger des Heils: Aantal jeugdige daklozen neemt toe

Dakloos

DEN HAAG - Het aantal daklozen tussen de 18 en 30 jaar neemt toe. Dat constateert Bert Sprokkeveer, de directeur van het Leger des Heils in Den Haag, in een gesprek met Michiel Steenwinkel op Radio West.

Zowel regionaal als landelijk zijn er in deze groep meer mensen zonder dak boven hun hoofd komen te zitten. In heel Nederland komt het neer op 12.000 mensen in 2016. Vorig jaar was dat aantal nog 8.000.



Volgens Sprokkeveer is de toename te wijten aan het gebrek aan betaalbare woningen. 'We merken echt dat er een toename is. We hebben zelf ook jongerenwoningen, maar die zitten overvol. Daarnaast hebben jongeren in zo'n situatie vaak hoge schulden. Als het slecht met je gaat, raak je gemakkelijk je netwerk kwijt. Dan sta je er alleen voor', aldus de directeur.