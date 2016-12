Ruzie over verkoop van Kasteel de Wittenburg in Wassenaar

WASSENAAR - Er is ruzie over Kasteel de Wittenburg in Wassenaar. Het kasteel staat sinds ongeveer een jaar te koop. Een schuldeiser heeft onlangs beslag laten leggen op het kasteel en het bijbehorende koetshuis in Wassenaar. De papieren van de beslaglegging zijn in handen van Omroep West.

De schuldeiser, een voormalig bestuurslid van het kasteel, zegt ruim 50.000 euro te hebben uitgeleend. Hij is bang dat het 115 jaar oude kasteel voor een te laag bedrag wordt verkocht en failliet wordt verklaard. Bij een faillissement gaan schuldeisers als de Belastingdienst en de bank voor. Overige schuldeisers, zoals leveranciers, 'vissen dan achter het net', zegt zijn advocaat Steven Claassen. In april staat er een rechtszaak gepland.Het kasteel, dat tegenwoordig onder meer dienst doet als hotel, vergadercentrum en concert- trouwlocatie , is op dit moment in handen van een groep aandeelhouders. De meesten van hen zijn lid van de 'Vereniging Internationaal Ontvangstcentrum van het Bedrijfsleven de Wittenburg'.De afgelopen jaren lukte het niet om Kasteel de Wittenburg tot een commercieel succes te maken. Alleen al het hotel leed in 2013 en 2014 een verlies van bij elkaar bijna 470.000 euro, blijkt uit het jaarverslag van 2014. 'Het bestuur kwam tot het inzicht dat exploitatie van een commercieel horecabedrijf en het leiden van een vereniging niet meer te combineren is', aldus de verkoopbrochure uit februari van dit jaar.Kasteel de Wittenburg en de bijbehorende grond zijn een kleine 4 miljoen euro waard, zo blijkt uit het taxatierapport dat in handen is van Omroep West. De vraagprijs bedroeg 4,9 miljoen euro, aldus de brochure. Claassen: 'En nu willen ze het voor 3,1 miljoen euro verkopen. Waarom gaan ze akkoord met zo'n laag bedrag?'Meerdere bronnen bevestigen aan Omroep West dat de Hu Holding het kasteel wil overnemen. Dat is een aan de Badhuisweg in Den Haag gevestigde investeringsmaatschappij en uitgever. Zo geeft Hu het Engels- en Chineestalige XiN Magazine uit. Verder is de onderneming eigenaar van apotheken en handelaar in medicijnen en grondstoffen daarvoor.Onduidelijk is wat de Hu Holding met De Wittenburg van plan is. Eigenaar Langsheng Hu wil alleen kwijt 'dat nog niets rond is'. Ook zijn advocaat, Danny Lasschuit, geeft geen commentaar.De directeur van het kasteel, Ralf Meppelder, zegt dat het de laatste maanden beter gaat met de exploitatie van De Wittenburg. 'Vooral de huwelijksmarkt trekt enorm aan. We moeten nog wel werken aan onze naamsbekendheid, want vijf jaar geleden waren we nog een gesloten vereniging. Ik hoop dat we de opwaartse lijn kunnen doortrekken.'Meppelder zegt niet op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen rond de verkoop van het kasteel. 'Daarvoor moet u bij het bestuur zijn.' De voorzitter laat vrijdagmiddag weten niet te kunnen reageren.