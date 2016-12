Johan Cruyff Court voor Katwijk

Foto: ANP

KATWIJK - Katwijk krijgt een Johan Cruyff Court op de plek van het trapveldje aan de Zonnebloemstraat. De voetbalkooi wordt betaald met geld dat is opgehaald bij een boksgala van de Lionsclub in Katwijk. De gemeente is deze week akkoord gegaan met de plannen.





Naar verwachting is het Johan Cruyff Court begin april 2017 klaar. De Johan Cruyff Foundation blijft tenminste tien jaar verbonden aan het veld. Ze zullen er in de periode van april tot oktober minimaal zes uur per week activiteiten organiseren.



Er is gekozen voor de locatie aan de Zonnebloemstraat, omdat die centraal ligt in Katwijk. Volgens de gemeente worden de buurtbewoners bij de plannen betrokken. Zo komt er een informatieavond waarbij bewoners ook ideeën kunnen inbrengen.

