Rijswijkse visboer gaat na 46 jaar vooral zijn klanten missen

RIJSWIJK - De Rijswijkse visboer Albert Keus heeft vrijdag de haringen aan de wilgen gehangen. Na 46 jaar vindt hij het mooi geweest. Deels vanwege gezondheidsredenen, maar ook omdat hij wil gaan genieten van zijn vrouwtje en zijn kleinkinderen.

De keuze was niet heel erg moeilijk toen zijn vader in 1969 overleed. Iemand moest de zaak overnemen. En omdat hij zelf wel klaar was met de middelbare school nam hij een jaar later de zaak over. Met succes, want 46 jaar lang kwamen zijn klanten trouw naar de Lindelaan.Een beetje rare dag is het dus wel. 's Ochtends dacht hij nog: heerlijk, laatste dag. Maar als hij aan het werk is, denkt hij: we gaan nu een ander tijdperk in. En dat is even wennen. Want ze kwakkelen allebei met hun gezondheid. Hij met zijn hart, zijn vrouw met haar longen: 'De lamme helpe de blinde. En we gaan er met z'n tweeën van genieten.'