Van der Laan ontslagen als bondscoach Oranje-vrouwen, Wiegman tijdelijke opvolgster

NOORDEN - Oud-profvoetballer Arjan van der Laan is per direct ontslagen als bondscoach van de Nederlandse voetbalsters. De KNVB meldde vrijdag dat de bond er onvoldoende vertrouwen in heeft dat de Noordenaar met het Nederlands vrouwenelftal goed zal presteren op het EK voetbal, dat volgend jaar (16 juli tot en met 6 augustus) wordt gehouden in Nederland. De 47-jarige Van der Laan was bondscoach vanaf 1 oktober 2015.

Technisch directeur Hans van Breukelen lichtte het ontslag toe in een persverklaring: 'We willen Arjan bedanken voor zijn inzet en werk. Sinds zijn aanstelling heeft hij de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van het team richting het EK. Wij hebben er echter te weinig vertrouwen in dat hij de juiste persoon is om het team ook in de laatste fase goed te begeleiden.'Assistent-bondscoach Sarina Wiegman uit Monster neemt de taken van Van der Laan voorlopig over. De KNVB gaat op zoek naar een opvolger voor Van der Laan, die als speler actief was in het betaald voetbal bij Sparta Rotterdam, FC Twente en ADO Den Haag. Zijn trainerscarrière begon bij de jeugd van Sparta. Daar was hij ook twee korte periodes interim-hoofdtrainer.Van der Laan liet aan de NOS weten dat het plotselinge ontslag hem had verrast. 'Ik heb drie goede stages achter de rug met de ploeg en kreeg positieve signalen. Het is wel zo dat ik van de zomer om ondersteuning heb gevraagd, maar dat was juist met de bedoeling nog beter te presteren. Op dit niveau kunnen dingen altijd beter', zei Van der Laan, die sinds augustus een beroep kon doen op de adviezen van Foppe de Haan.De ontslagen coach voelt geen boosheid richting technisch directeur Van Breukelen. 'Ik verwijt hem niets, hij doet zijn werk. Ik ben vooral teleurgesteld dat ik het karwei niet kan afmaken, want in mijn ogen waren we op de goede weg.'