Politie Den Haag waarschuwt voor verkrachter

Durim Gremaj. Foto: politie

DEN HAAG - De politie waarschuwt voor een man die in Albanië is veroordeeld voor een gewelddadige verkrachting en voor het laatst is gezien in Den Haag. Durim Gremaj staat internationaal gesignaleerd. Italië en Nederland verdenken hem ook van mensenhandel.

Gremaj staat bekend als gewelddadig. Hij zou een vuurwapen bij zich kunnen hebben en zou gebruikmaken van valse reisdocumenten.



De politie heeft een signalement van Gremaj verspreid. Hij is 43 jaar en ongeveer 1,75 meter lang. Hij heeft zwart haar en bruine ogen.





