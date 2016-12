De kater komt later: 6 tips voor een schoon huis na de kerstdagen

DEN HAAG - Heel gezellig hoor die Kerstdagen, maar niet iedereen associeert het met gezelligheid en vrede op aarde. De helft van de Nederlanders zit namelijk niet bepaald ontspannen aan het kerstdiner: te drukke winkels, kookstress en familieruzies. Een reeks aan kleine foutjes kunnen ervoor zorgen dat je na de kerstdagen uitgeput op bed eindigt. Samen met het schoonmaakbedrijf Helpling zetten wij 6 tips voor je op een rij die ervoor zorgen dat jij de Kerst stressvrij overleeft!

Drie dagen uitgebreid eten laat zijn sporen na: niet alleen op je heupen, maar ook met een sterk aanwezige geur in huis. Wil je de volgende ochtend liever niet wakker worden in de lucht van het gourmetstel of de kaasfondue? Zet dan voordat je naar bed gaat bakjes met azijn en warm water verspreid door het huis neer. Laat ze de hele nacht staan. De azijn neutraliseert andere geurtjes en jij wordt wakker in een fris huis.Het staat zo gezellig, maar uiteindelijk moet die boom toch echt de deur uit. Hoe doe je dit zonder een spoor aan naalden door het huis achter te laten? Tref al voorbereidingen bij het opzetten van de kerstboom door de boom op een stuk zeil te plaatsen. Een zeil van 2 bij 2,5 meter moet groot genoeg zijn. Na de feestdagen vouw je het zeil open en leg je de boom neer. Je draagt de boom zo zonder rommel het huis uit.Snel, maar net iets te hard, kaarsen uitblazen. Voor je het weet zit de helft op tafel of het parquet. Geen paniek! Met een keramische schraper haal je zo de harde wax van de tafel of de vloer. Zit er kaarsvet op je kleding of het tafelkleed? Plaats een stuk keukenpapier op de vlek en föhn de vlek net zo lang tot het keukenpapier het kaarsvet heeft geabsorbeerd.Lijkt de binnenkant van jouw oven na de Kerst op een druipsteengrot? Tijd om hem schoon te maken! Strooi een riante hoeveelheid zout over de aangekoekte resten en zet de oven op 50 graden. Even geduld en je veegt de aangekoekte resten makkelijk weg met een vochtig doekje.Je liet je helemaal gaan met de spuitbus nepsneeuw en de eerste dag genoot je met volle teugen van je indoor winter wonderland, maar na een paar dagen zijn het slechts nog een aantal vieze vlekken. Onze tip: pak de ijskrabber uit de auto en verwijder hiermee de plakkerige laag. Mix alcohol met warm water om de vlekken die de sneeuw achterlaat weg te poetsen. Deze truc werkt voor ramen en de vensterbank.Kaasfonduen is in veel gezinnen een traditie, maar wat doe je met de aangekoekte pan na het eten? Laat de pan vollopen met koud water en afwasmiddel. Laat het een half uurtje staan. Gebruik absoluut geen warm water! Door de hitte smelt de kaas weer en wordt het een bende. Haal tot slot een stuk keukenpapier door de pan om de kaasresten te verwijderen.Zijn de vlekken en nare geurtjes je nog steeds de baas in huis? Kijk dan op de website van schoonmaakplatform Helpling voor meer tips en trucs!