Ashram College in Alphen aan den Rijn zamelt ruim 6.300 euro in met Glazen Huis

Het Ashram College voert actie met een glazen huis

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het Ashram College in Alphen aan den Rijn heeft 6.324,37 euro opgehaald voor goede doelen. Een aantal (oud-)leerlingen van de middelbare school liet zich opsluiten in het 'Ashram Glazen Huis' in de aula. Daar maakten ze 24 uur lang radio.









Het opgehaalde geld wordt verdeeld onder een aantal goede doelen die de school heeft gekozen. Dit jaar kunnen onder meer Make A Wish en UNICEF een donatie verwachten.



LEES OOK: Gelakte nagels kleuren Binnenhof voor Glazen Huis-actie van ernstig zieke Tijn (6)

Ieder jaar komt het Ashram College op de donderdag en vrijdag voor Kerstmis in actie voor het goede doel. Iedere leerling draagt op zijn of haar manier zijn steentje bij. Traditiegetrouw stapt een klas vrijdagochtend in de trein en loopt vanuit Leiden terug naar Alphen.Het opgehaalde geld wordt verdeeld onder een aantal goede doelen die de school heeft gekozen. Dit jaar kunnen onder meer Make A Wish en UNICEF een donatie verwachten.