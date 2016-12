17-jarige Joey uit Den Haag wint Het Kersthuis 2016

Het Kersthuis 2016

DEN HAAG - In z'n eentje kreeg hij het voor elkaar: zijn hele straat voorzien van kerstverlichting. De 17-jarige Joey Vink uit de Dr. C. Hofstede de Grootstraat in Den Haag heeft daarom met zijn kerststraat de eerste prijs in het TV West-programma Het Kersthuis 2016 gewonnen.





Joey heeft in z'n eentje zijn hele straat voorzien van kerstverlichting. Daarmee is hij de eerste winnaar met een heuse kerststraat.



Trots



Supertrots is hij op de prijs, maar hij heeft ook al grote dromen voor volgend jaar. 'Ik weet in ieder geval wel dat onze straat volgend jaar nóg groter wordt', zegt hij tegen presentator Fred Zuiderwijk.



De tweede prijs ging naar Claudia met haar fraaie kersthuis in Leiden. Het kerstdorp van Sylvia uit 's-Gravenzande wint de derde prijs en een doos vol attributen voor een kerstdorp.





LEES OOK: Ashram College in Alphen aan den Rijn zamelt ruim 6.300 euro in met Glazen Huis

Negen regiogenoten deden mee aan de zestiende editie van het programma. Allemaal met een indrukwekkend kersthuis, maar er kan er natuurlijk maar één de winnaar zijn.Joey heeft in z'n eentje zijn hele straat voorzien van kerstverlichting. Daarmee is hij de eerste winnaar met een heuse kerststraat.Supertrots is hij op de prijs, maar hij heeft ook al grote dromen voor volgend jaar. 'Ik weet in ieder geval wel dat onze straat volgend jaar nóg groter wordt', zegt hij tegen presentator Fred Zuiderwijk.De tweede prijs ging naar Claudia met haar fraaie kersthuis in Leiden. Het kerstdorp van Sylvia uit 's-Gravenzande wint de derde prijs en een doos vol attributen voor een kerstdorp.

Door: Redactie Correctie melden