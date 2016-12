Kim Wilde komt opnieuw naar Boerderij in Zoetermeer

ZOETERMEER - Twee jaar nadat ze een uitgekocht concert gaf in Cultuurpodium Boerderij keert zangeres Kim Wilde terug naar Zoetermeer. De 56-jarige Britse blondine treedt zondag 12 november op in het plaatselijke poptheater.

Kim Wilde (geboren als Kimberly Smith) had wereldwijd hits in de jaren tachtig, waaronder 'Kids in America' en het duet 'Anyplace, Anywhere, Anytime' met de Duitse zangeres Nena. Ruim dertig jaar na haar debuut als artiest heeft ze meer dan dertig miljoen albums en singles verkocht.Het optreden in de Boerderij begint om 20.30 uur. Kaarten voor het concert zijn aan de kassa en online verkrijgbaar