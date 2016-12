Voorschotense Miranda begint inzamelingsactie om haar MS-therapie te betalen

Miranda tussen haar dochters Marlon en Danine.

VOORSCHOTEN - Miranda Brouwer uit Voorschoten lijdt aan een progressieve vorm van MS. Het enige wat die ziekte kan stoppen, is een speciale behandeling in het buitenland. Maar die niet wordt vergoed door de verzekering. Daarom is ze twee weken geleden een geldinzamelingsactie begonnen.





Sinds 2009 lijdt Miranda aan MS en haar gezondheid gaat continu achteruit. Lopen doet ze met een rollator. Samen met haar man en twee dochters heeft ze de stichting



Betrokkenheid



Inmiddels hebben veel Voorschotenaren hun betrokkenheid getoond. Op de site van Miranda zijn talloze acties te zien, zoals flessen inzamelen, oliebollen bakken, spinningmarathons en nog veel meer. 'Heel Voorschoten staat op z'n kop', vertelt Miranda.



Eerder dit jaar heeft haar dochter Marlon



Al zesduizend euro



Binnen twee weken heeft Miranda al zesduizend euro ingezameld. Het streven is om eind januari het hele bedrag van 80.000 euro binnen te hebben gehaald.



'Alle kleine beetjes bij elkaar maken een heleboel. En ik ben er zo trots op, ik vind het echt geweldig', zegt Miranda.





