Vogelgriep in Stolwijk: 'Mijn kippen zijn hartstikke gezond'

Het ruimen van de vogels is begonnen in Stolwijk. (Foto: Anniek Enthoven/Omroep West)

STOLWIJK - 'De kippen zijn hartstikke gezond', zegt Martjan Snoek uit Stolwijk. Bij zijn bedrijf zijn monsters afgenomen om te onderzoeken of er bij zijn pluimveehouderij vogelgriep heerst. 'We kunnen het niet uitsluiten. Je moet er wel rekening mee houden. Maar voorlopig ziet het er niet naar uit.'

Donderdag werd bij een nabijgelegen dierenhandelaar ontdekt dat er vogelgriep heerst. Het bedrijf wordt ontsmet en de zesduizend vogels zijn gedood. 'Het is verschrikkelijk, als je met heel je hart je bedrijf hebt. En dan je dieren moeten opruimen. Dat moet verschrikkelijk zijn', vertelt Snoek.Het bedrijf van Snoek wordt uit voorzorg gecontroleerd op vogelgriep. De afgelopen vijf weken heeft de pluimveehouder zijn kippen binnengehouden.Ook de buurtbewoners zijn geschrokken. 'Het was heel heftig. Je hoort de dieren kwetteren in angst. En na het vergassen verstompt het opeens', zegt een geëmotioneerde Saskia de Rooy. 'Op een gegeven moment hoor je niet meer. Dat is heel akelig.'Het is nog niet duidelijk om welke variant van de vogelgriep het gaat. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit laten weten. Als het uiteindelijk om de H5N8-variant gaat, dan is het virus ook besmettelijk voor mensen.