'Oproep om tips over hennepkwekerijen te melden is vals'

REGIO - In Den Haag en Zoetermeer zijn de afgelopen dagen namens de politie brieven verspreid met daarin de oproep om melding te doen van hennepkwekerijen. Maar deze brieven zijn helemaal niet afkomstig van de politie, zo laat diezelfde politie weten.

De brieven komen waarschijnlijk van mensen die om twijfelachtige redenen zelf iets met de informatie willen. De brieven zijn geschreven op briefpapier dat erg lijkt op het briefpapier van de politie. De uitdelers hebben in ieder geval hun best gedaan de brief zo identiek mogelijk te maken.In de brief wordt gevraagd om met informatie over eventuele hennepkwekerijen naar een bepaald 085-nummer te bellen. Of een 06-nummer te appen. Degene achter de brief is ook benieuwd naar tips over zaken die met een hennepkwekerij te maken heeft.De politie laat weten dat de brief niet van haar af komt. Het officiële nummer van de politie voor dergelijke tips is namelijk 0900-8844.