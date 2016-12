Straatstenen slijten te snel: Westland vervangt gele klinkers binnen een jaar

Eén van de kruispunten met gele klinkers (Foto: WOS Media)

WESTLAND - De gemeente Westland gaat twee kruispunten met gele straatstenen begin volgend jaar versneld vervangen. Aanleiding is de snelle slijtage van de klinkers. Een aantal kruispunten in de gemeente is eerder dit jaar opnieuw bestraat, deels met gele en deels met rode stenen. De gele blijken van slechte kwaliteit.





Op het kruispunt Het Tolland in Wateringen en een kruising in Poeldijk zijn de stenen ook al gestraald, maar dat heeft niet geholpen. Daarom worden op die twee kruisingen de stenen begin 2017 alweer vervangen.





In oktober zijn bij de betreffende kruisingen waarschuwingsborden neergezet met de tekst 'matig uw snelheid'. Ook is er meetapparatuur neergezet om de slijtage van de stenen in de gaten te houden.