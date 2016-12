Hagenaar neemt parkieten mee naar huis: 'Je laat ze niet buiten in een kooi staan'

Foto: John Delwel

DEN HAAG - Aan de Schrabber in de Haagse wijk Ypenburg stond vrijdagavond een kooi met twee parkieten. De kooi stond buiten en dat is iets wat Hagenaar John Delwel niet vond kunnen. Hij nam de vogels mee naar huis en is nu via social media opzoek naar de eigenaar van de parkieten.







'Mis jij je parkieten op de Schrabber in Ypenburg? Dat klopt, want je laat je parkieten niet buiten in een kooi staan met harde wind en deze kou dus heb ik ze maar mee genomen', meldt hij via Facebook. De Hagenaar vraagt zich af van wie de gevleugelde vrienden zijn.

