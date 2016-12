Verontwaardiging over nieuwe vergunning voor strandhuisjes Kijkduin

DEN HAAG - Verontwaardiging in de Haagse gemeenteraad vanwege het besluit om een vergunning te verlenen voor strandhuisjes op het strand van Kijkduin. GroenLinks, de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren hebben er vragen over gesteld aan het college van B&W. GroenLinks noemt de vergunningverlening 'schofferend'.

Eerder op vrijdag bleek dat de gemeente heeft besloten een vergunning uit te geven voor de plaatsing van 35 strandhuisjes in Kijkduin. De vergunningverlening is opmerkelijk omdat de rechtbank de oude vergunning vorige maand vernietigde . Volgens de rechter passen de strandhuisjes niet in het bestemmingsplan.De drie partijen willen van verantwoordelijk wethouder Revis weten op welke juridische gronden hij de nieuwe vergunning heeft verleend. Ook zijn ze benieuwd of er overleg met de provincie is geweest en hoe de bebouwing op het strand te rijmen is met het Nationaal Kustpact wat de gemeente mee wil ondertekenen. In dat pact wordt de bescherming van de kust juist geregeld.GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns zegt erover: 'Het is ronduit schofferend dat wethouder Revis de nieuwe regels en afspraken aan zijn laars lapt. De gemeente verkwanselt onze kust.' Kapteijns vraagt zich ook af waarom het plan voor de nieuwe vergunning niet ter inzage heeft gelegen.