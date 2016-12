Premier Mark Rutte overnacht in Glazen Huis

Mark Rutte in het Glazen Huis met dj's Domien Verschuuren (links) en Frank van der Lende. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Minister-president Mark Rutte brengt de nacht door in het Glazen Huis in Breda. De Hagenaar is te gast bij 3FM-dj's Domien Verschuuren en Frank van der Lende in het kader van de actie Serious Request.





'Je gezondheid is het belangrijkste dat er is, naast familie en vrienden. De kerstdagen zijn voor mij bij uitstek de dagen in het jaar om veel tijd aan familie en vrienden te besteden. Als ik in deze dagen dan ook nog een bijdrage kan leveren aan de gezondheid van kinderen dan doe ik dat graag', zei VVD'er Rutte bij zijn entree.



Slaapgasten



Eerdere slaapgasten waren onder anderen Journaal-presentatrice Dionne Stax, talkshowhost Humberto Tan en zangeres Miss Montreal.



